В Україні на вихідних буде «і з опадами, і з теплом, і з холодякою»
Температура повітря в Україні впродовж 28-29 листопада вдень у середньому пініматиметься +4+6 градусів
В Україні 28-29 листопада погода буде і з опадами, і з теплом, і з холодякою. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.
«Циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг. Опади торкнуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя. Все, що сюди не втрапило - без істотних опадів», ─ прогнозує синоптик.
Також вона інформує, що на Сході України ймовірний сильний вітер.
«Температура повітря в Україні впродовж 28-29 листопада, як українське суспільство в питаннях ковіду, хто куди:
- на Заході та Півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1+4 градуси
- у центральній частині від +1+3 градусів на Вінниччині до +4+6 градусів у Черкаській, Полтавській областях, у Кропивницькому та районах і аж до +8 градусів на Дніпропетровщині
- у східних областях передбачається +5+8 градусів
- у південній частині очікується найтепліша погода: від +6+10 градусів до +10+14 градусів в Криму», ─ написала Діденко.
За прогнозом синоптика, у Києві прогностична синоптична ситуація явно вказує на опади, дощ з переходом у мокрий сніг, проте й не без прояснень.
«Малокомфортність вологої погоди у столиці підсилюватиме низька температура: протягом дня максимально лише +1+4 градуси», ─ йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.
До слова, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.