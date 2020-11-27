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    В Україні на вихідних буде «і з опадами, і з теплом, і з холодякою»

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    У Києві прогностична синоптична ситуація явно вказує на опади, дощ з переходом у мокрий сніг, проте й не без прояснень, - Діденко - В Україні на вихідних буде «і з опадами, і з теплом, і з холодякою»
    У Києві прогностична синоптична ситуація явно вказує на опади, дощ з переходом у мокрий сніг, проте й не без прояснень, - Діденко

    Температура повітря в Україні впродовж 28-29 листопада вдень у середньому пініматиметься +4+6 градусів

    В Україні 28-29 листопада погода буде і з опадами, і з теплом, і з холодякою. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

    «Циклон та атмосферні фронти вихідними зумовлять в західних, північних областях України дощ з переходом у мокрий сніг. Опади торкнуться Харківщини, місцями центральних областей. У неділю зачеплять Південь, окрім Запоріжжя. Все, що сюди не втрапило - без істотних опадів», ─ прогнозує синоптик.

    Також вона інформує, що на Сході України ймовірний сильний вітер.

    «Температура повітря в Україні впродовж 28-29 листопада, як українське суспільство в питаннях ковіду, хто куди:

    • на Заході та Півночі буде найхолодніше, в денні години очікується +1+4 градуси
    • у центральній частині від +1+3 градусів на Вінниччині до +4+6 градусів у Черкаській, Полтавській областях, у Кропивницькому та районах і аж до +8 градусів на Дніпропетровщині
    • у східних областях передбачається +5+8 градусів
    • у південній частині очікується найтепліша погода: від +6+10 градусів до +10+14 градусів в Криму», ─ написала Діденко.
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    За прогнозом синоптика, у Києві прогностична синоптична ситуація явно вказує на опади, дощ з переходом у мокрий сніг, проте й не без прояснень.

    «Малокомфортність вологої погоди у столиці підсилюватиме низька температура: протягом дня максимально лише +1+4 градуси», ─ йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    До слова, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Теги: прогноз погоди Facebook повітря вітер дощ Наталка Діденко
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