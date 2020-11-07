Чи буде в Україні сніг на Новий рік: народний синоптик дав прогноз

У ніч із 31 грудня на 1 січня синоптики передбачають невеликі заморозки і сніг

Стійкий сніг в Україні прогнозують тільки в кінці грудня

Українські Карпати минулими вихідними засипало снігом, а синоптики вже почали давати прогнози, чи чекати снігу на новорічні свята.

Про це повідомляє PMG.ua.

Хоча такі довгострокові прогнози часто бувають помилковими, згідно з розрахунками синоптиків, грудень в Україні буде досить теплим, навіть вночі стовпчики термометра не будуть опускатися нижче нульової позначки. Однак в кінці місяця підморозить і може піти сніг.

Але стійкий сніг в Україні прогнозують тільки в кінці грудня.

Народний синоптик прогнозує відчутне похолодання тільки після Дня Миколая, яке відзначають 19 грудня. Зимова погода і минулого року в Україні вже відзначилася аномально теплими показниками і відсутністю снігу. Тоді, навіть, це назвали «зимовим бабиним літом». На цей раз прогнозують щось схоже.

За словами народного синоптика, під Новий рік все зміниться. У ніч із 31 грудня на 1 січня синоптик прогнозує невеликі заморозки і сніг.

Територія України велика, а тому і погода в різних регіонах може різнитися. Приміром, є більша ймовірність зустріти Новий рік в Карпатах зі снігом, ніж святкувати прихід 2021-го у південних регіонах і сподіватись на сильні морози зі снігом.

Нагадаємо, 19 жовтня у Карпатах намело снігу близько семи сантиметрів.

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