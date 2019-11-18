В Україні оголосили перший рівень небезпеки через туман



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Видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів

Погода в Україні вночі та в першій половині дня 19 листопада буде туманною, синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Повідомляється, що за прогнозами Гідрометцентру, 19 листопада вночі та в першій половині дня в більшості областей очікується туман.

Видимість становитиме 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий).

19 листопада в Україні триватиме похолодання. Проце повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Найближчої ночі очікується від 4 морозу до 4 тепла.

Завтра вдень +3+10 градусів.

Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одещина) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів.

Дощі малоймовірні, проте з туманів може випадати мряка.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«Видимість на дорогах обмежена, уважно!», - наголошує синоптик.

У Києві у вівторок опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів.

Протягом тижня температура повітря поступово далі знижуватиметься. Опадів істотних не передбачається.

20-21 листопада посилиться вітер до штормових поривів.

Як повідомлялося, складено прогноз погоди на грудень. Зима буде дуже сніжною.