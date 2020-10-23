В Україні планують створити п'ять медичних містечок



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Лікарня стане флагманським проєктом з будівництва п'яти медичних містечок по всій Україні Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область

Загальний кошторис обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську – 8 млрд гривень

Президент Володимир Зеленський анонсував створення п'яти медичних містечок в Україні. Про це він сказав у ході робочого візиту в Донецьку область, повідомляє пресслужба держави в п'ятницю, 23 жовтня.

Так, у ході візиту Зеленському представили план будівництва обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську, яка повинна стати флагманським медичним проєктом з будівництва п'яти медичних містечок по всій країні.

Така медустанова зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою більш як 2,5 млн жителів Донецької, Луганської та Харківської областей.

Зазначено, що вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд гривень, загальний кошторис – 8 млрд гривень. Почати будівництво планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування.

«У нас є завдання – зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо», – сказав президент.

Зеленський також акцентував увагу на необхідності пошуку і позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка одночасно, а не поступово, чергами протягом декількох років.

Напередодні Зеленський заявив, що в Україні розробляють унікальну вакцину проти коронавірусу і пообіцяв, що готовий випробувати її на собі.