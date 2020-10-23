  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні планують створити п'ять медичних містечок

    • Розсилка
    <span>Лікарня стане флагманським проєктом з будівництва п'яти медичних містечок по всій Україні</span> - В Україні планують створити п'ять медичних містечок
    Лікарня стане флагманським проєктом з будівництва п'яти медичних містечок по всій Україні
    Володимир Зеленський під час візиту в Донецьку область

    Загальний кошторис обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську – 8 млрд гривень

    Президент Володимир Зеленський анонсував створення п'яти медичних містечок в Україні. Про це він сказав у ході робочого візиту в Донецьку область, повідомляє пресслужба держави в п'ятницю, 23 жовтня.

    Так, у ході візиту Зеленському представили план будівництва обласної багатопрофільної лікарні в Краматорську, яка повинна стати флагманським медичним проєктом з будівництва п'яти медичних містечок по всій країні.

    Така медустанова зможе забезпечити якісною високоспеціалізованою медичною допомогою більш як 2,5 млн жителів Донецької, Луганської та Харківської областей.

    Зазначено, що вартість першої черги будівництва становить 5,9 млрд гривень, загальний кошторис – 8 млрд гривень. Почати будівництво планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування.

    «У нас є завдання – зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо», – сказав президент.

    Зеленський також акцентував увагу на необхідності пошуку і позабюджетних шляхів фінансування для будівництва всього містечка одночасно, а не поступово, чергами протягом декількох років.

    Напередодні Зеленський заявив, що в Україні розробляють унікальну вакцину проти коронавірусу і пообіцяв, що готовий випробувати її на собі.

    будівництво лікарня фінансування Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies