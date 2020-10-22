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    Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від коронавірусу

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    Голова держави підкреслив, що в Україні не чекатимуть власної вакцини, але потім її теж додадуть - Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від коронавірусу
    Голова держави підкреслив, що в Україні не чекатимуть власної вакцини, але потім її теж додадуть

    Якщо «у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому випадку», - президент

    Президент Володимир Зеленський готовий випробувати на собі українську вакцину від Covid-19 в разі її успішного створення. Про це він сказав в інтерв'ю «Осінь-2020»: перемоги та виклики»” чотирьом українським телеканалам, повідомляє пресслужба глави держави.

    Зеленський сказав, якщо вакцина проти коронавірусу успішно пройде випробовування – він готовий випробувати її на собі.

    Також президент зауважив, якщо «у когось підтверджена вакцина буде раніше, ми будемо закуповувати у будь-якому випадку».

    Голова держави підкреслив, що в Україні не чекатимуть власної вакцини, але потім її теж додадуть. «Бо з Covid-19 ми будемо боротись не один рік. Вакцина буде працювати багато років», – заявив Зеленський.

    Глава держави зауважив, що в Україні ще з радянських часів ніхто не займався розробкою вакцин.

    Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що виготовлення української вакцини від Covid-19 буде коштувати державі від 100 до 150 млн грн.

    Також МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені.

    Як повідомлялося 20 жовтня, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

    До слова, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

    ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    В Україні за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень. 

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