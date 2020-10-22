У Бразилії помер один з добровольців, на якому тестували Covid-вакцину



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У Бразилії помер один з добровольців, на якому тестували вакцину AstraZeneca

Поки що невідомо, отримав померлий плацебо чи сам препарат, оскільки дослідження проводиться подвійним сліпим методом

В Університеті Оксфорда, який спільно з британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca розробляє вакцину від коронавірусу, заявили, що випробування препарату буде продовжено, незважаючи на смерть добровольця.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному на сайті ВНЗ.

«За підсумком ретельного вивчення цього випадку в Бразилії не виникло ніякого занепокоєння щодо клінічних випробувань. Після незалежного розслідування, проведеного на додаток до висновків бразильського регулятора, було рекомендовано продовжити випробування», - зазначено в заяві.

За даними дослідницького інституту D'Or, який проводить тестування в Ріо-де-Жанейро, всього у Бразилії 8 тисяч осіб беруть участь у міжнародній програмі випробувань Covid-вакцини. При цьому половина з них отримали дозу оксфордської вакцини, а решта добровольців – плацебо.

Оскільки дослідження проводиться подвійним сліпим методом, поки що невідомо, отримав померлий плацебо чи препарат.

В Університеті Сан-Паулу, який бере участь в координації третьої фази клінічних випробувань вакцини у Бразилії, своєю чергою, поінформували, що померлий доброволець був громадянином Бразилії, але інших подробиць не надали.

На тлі повідомлення про смерть добровольця акції AstraZeneca у середу впали на 1,7 відсотка.

Раніше уряд Бразилії заявляв про плани придбати розроблену у Великобританії вакцину від коронавірусу та розгорнути потужності з її виробництва у біомедичному центрі FioCruz у Ріо-де-Жанейро. Паралельно з британською вакциною у Бразилії проводяться випробування китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac.

Нагадаємо, що Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Також, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.