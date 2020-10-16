МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19
Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком
Міністр попросив СБ виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини від коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів онлайн-зустріч з представниками Світового банку. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.
Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком.
«Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин», – заявив Степанов.
Нагадаємо, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли і як Україні отримає вакцину від коронавірусу. Очікується, що Україна отримає вакцину для 20% населення.