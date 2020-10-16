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    МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19

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    <p>Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком</p> - МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19

    Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком

    Міністр попросив СБ виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини від коронавірусу

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів онлайн-зустріч з представниками Світового банку. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

    Закупівля вакцини від коронавірусу є одним із пріоритетів співпраці України зі Світовим банком.

    «Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин», – заявив Степанов.

    Нагадаємо, сьогодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, коли і як Україні отримає вакцину від коронавірусу. Очікується, що Україна отримає вакцину для 20% населення.

    міністр лікар Україна Максим Степанов Facebook населення Віктор Ляшко
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