В Україні подешевшало пальне. Опубліковано ціни на заправках

Shell, Parallel, Amic та РУР опустили ціни на бензин та дизельне пальне від 30 копійок до гривні

За день ціни на бензин та дизельне пальне впали на гривню, на деяких АЗС А-95 можна купити дешевше 30 грн. Про це повідомляє консалтингова служба UPECO. Бренди АЗС Shell, Parallel, Amic та РУР опустили ціни на бензин та дизельне пальне від 30 копійок до гривні. На АЗС AMIC в Києві вартість бензинів і ДТ знизилася на 1-1,5 грн/л. Тепер



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Shell, Parallel, Amic та РУР опустили ціни на бензин та дизельне пальне від 30 копійок до гривні

За день ціни на бензин та дизельне пальне впали на гривню, на деяких АЗС А-95 можна купити дешевше 30 грн.

Про це повідомляє консалтингова служба UPECO.

Бренди АЗС Shell, Parallel, Amic та РУР опустили ціни на бензин та дизельне пальне від 30 копійок до гривні.

На АЗС AMIC в Києві вартість бензинів і ДТ знизилася на 1-1,5 грн/л. Тепер там бензин А-95 можна купити за 30,99 грн/л, а ДТ за 28,49 грн/л.

На столичних АЗС Shell паливо подешевшало на 30 коп: наразі А-95 коштує 32,29 грн/л, дизель - 29,79 грн/л.

Також всі АЗС мережі Parallel знизили ціни на паливо на 50 коп/л до: А-92 - 30,99 грн / л, А-95 - 31,99 грн / л, А-95 Преміум - 32,79 грн / л , ДТ - 29,49 грн / л.

Крім того, зниження цін спостерігалося на АЗС таких операторів, як KLO, «РУР Груп», «Катрал Південь», «ОЛАС», Mango і Ultra.