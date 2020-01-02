В Україні похолодає, але буде сонячно: погода на 2 січня



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Температура повітря вдень у Центрі та на Сході буде близькою до нуля

Погода в Україні у четвер, 2 січня, обіцяє бути сонячною на більшій частині території країни.

За повідомленням Укргідрометцентру завтра, 2 січня, в Україні значних опадів не очікується.

Сніжитиме лише на крайньому Сході. Водночас в Україні знову похолодає.

Погода у четвер, 2 січня, продовжить бути вітряною, але усюди, за винятком Харківщини, Луганщини та Донеччини, буде сухо.

На Сході буде найхолодніше -близько нуля, на Заході – 1 - +3, на Півночі – трохи тепліше - +1 - +4.

У Києві температура повітря опуститься до -1+1. Протягом дня та ночі буде сильний західний вітер, але кияни можуть не боятися опадів.