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    В Україні похолодає, але буде сонячно: погода на 2 січня

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    В Україні похолодає, але буде сонячно: погода на 2 січня

    Температура повітря вдень у Центрі та на Сході буде близькою до нуля

    Погода в Україні у четвер, 2 січня, обіцяє бути сонячною на більшій частині території країни.

    За повідомленням Укргідрометцентру завтра, 2 січня, в Україні значних опадів не очікується.

    Сніжитиме лише на крайньому Сході. Водночас в Україні знову похолодає.

    Погода у четвер, 2 січня, продовжить бути вітряною, але усюди, за винятком Харківщини, Луганщини та Донеччини, буде сухо.

    На Сході буде найхолодніше -близько нуля, на Заході – 1 - +3, на Півночі – трохи тепліше - +1 - +4. 

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    У Києві температура повітря опуститься до -1+1. Протягом дня та ночі буде сильний західний вітер, але кияни можуть не боятися опадів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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