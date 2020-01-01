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    В Україні у перший день нового року прогнозують сніг і температуру до +6

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    <p>Сьогодні буде сонячно на заході та хмарно на півдні країни</p> - В Україні у перший день нового року прогнозують сніг і температуру до +6

    Сьогодні буде сонячно на заході та хмарно на півдні країни

    У столиці 1 січня температура повітря протримається в межах від -1 до +1, вдень буде сонячно

    У перший день 2020 року  в західних і північних областях України буде сонячно, а в решті країни хмарно з можливими опадами. Вітер північно-західний.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Температура повітря на заході вдень коливатиметься від 0 до +4, а вночі від -2 до +2. Вдень опадів не очікується, а от вночі можливий мокрий сніг.  

    На півночі ж сьогодні температура становитиме -1…+2 як вдень, так і вночі. Вночі може випасти мокрий сніг, проте вдень опадів не прогнозується.

    На сході вдень та вночі падатиме мокрий сніг, а температура повітря вдень становитиме від +1 до +3, а вночі від 0 до +2. В центральних областях також сніжитиме як вдень, так і вночі. Проте сніг буде мокрим. Температура коливатиметься в межах 0…+2.

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    На півдні хмарно, з опадами вночі. А в Крим вдень задощить. Температури повітря становитиме +3…+6 вдень та 0…+3 вночі.

    У столиці 1 січня температура повітря протримається в межах від -1 до +1. Вдень буде сонячно, а вночі можливий мокрий сніг.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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