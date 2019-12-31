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    У світі

    Столиця Індії пережила найхолодніший день за 120 років спостережень

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    Холод на початку зими приносять в Делі вітри з Гімалаїв - Столиця Індії пережила найхолодніший день за 120 років спостережень
    Холод на початку зими приносять в Делі вітри з Гімалаїв

    У всіх північних штатах країни денна температура впала нижче норми на 10 градусів

    30 грудня аномальний холод прийшов на Північ Індії - в місті Делі зафіксували найнижчу температуру за весь час спостережень: +9,4 градуси Цельсія.

    Про це повідомляє ВВС.

    У понеділок індійську столицю на додачу до прохолоди огорнув густий смог: до туману додалося вкрай сильне забруднення повітря.

    Через холоди в передсвяткові дні збився розклад поїздів на 30 напрямках, а погана видимість змусила аеропорт імені Індіри Ганді відкласти понад 450 авіарейсів.

    Метеорологічні записи ведуться в Делі з 1901 року, і до сих пір найхолоднішим днем було 2 січня 2013 року, коли було 9,8C.

    Як повідомляють метеорологи, у всіх північних штатах країни денна температура впала нижче норми на 10 градусів.

    Вночі у Делі температура опустилась до +1. Повідомляється про смертельні випадки серед бездомних.

    Холод на початку зими приносять в Делі вітри з Гімалаїв, але зазвичай до кінця грудня вони змінюються на західний вітер з рівнин Уттар-Прадеш. Але в цьому році в центральних штатах Уттар-Прадеш, Хар'яне і Пенджабі також скупчилися холодні повітряні маси, і похолодання тільки посилилося.

    До слова, синоптики розповіли про погоду у новорічну ніч в Україні.

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