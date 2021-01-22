Стало відомо, скільки українців оштрафували через відсутність маски
Склали вже 78 тисяч адміністративних постанов
В Україні поліція за недотримання маскового режиму склала понад 78 тисяч адміністративних постанов. Про це в інтерв'ю виданню «Українські новини» повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.
За його словами, більшість українців у громадських місцях, у транспорті, ТЦ, установах, носять маски.
«Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають у транспорті, закритих приміщеннях, ТЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс», – зазначив Клименко.
Нагадаємо, що за 8-10 січня у Київській області складено близько 90 адміністративних протоколів через порушення карантинних обмежень під час локдауну.