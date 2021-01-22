Стало відомо, скільки українців оштрафували через відсутність маски

Клименко висловив подяку свідомим громадянам і зазначив, що це «для держави великий плюс»

Склали вже 78 тисяч адміністративних постанов

В Україні поліція за недотримання маскового режиму склала понад 78 тисяч адміністративних постанов. Про це в інтерв'ю виданню «Українські новини» повідомив глава Національної поліції Ігор Клименко.

За його словами, більшість українців у громадських місцях, у транспорті, ТЦ, установах, носять маски.

«Ми склали понад 78 тис. адміністративних постанов за недотримання маскового режиму. Ми спільно домоглися того, що громадяни, які перебувають у транспорті, закритих приміщеннях, ТЦ і т.д. все-таки носять маски, поважаючи один одного. Для держави це великий плюс», – зазначив Клименко.

Жорсткий карантин в Україні триватиме 17 днів – з 8 по 24 січня 2021 року (включно). Його запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

Нагадаємо, що за 8-10 січня у Київській області складено близько 90 адміністративних протоколів через порушення карантинних обмежень під час локдауну.