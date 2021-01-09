Поліція Львівщини назвала кількість порушників карантинних обмежень

За першу добу посиленого карантину зафіксовано 63 порушення

Управління національної поліції у Львівській області повідомило про 63 випадки порушення локдауну, зафіксовані на Львівщині. Щодо порушників складено адміністративні протоколи. Правоохоронці закликають суб’єктів підприємницької діяльності та громадян суворо дотримуватися протиепідемічних вимог.

Як зазначено в повідомленні, в поліції Львівської області створено додаткові мобільні групи, які реагують на порушення карантинних обмежень підприємцями, перевізниками та громадянами.

«Ми проводимо профілактичну та роз'яснювальну роботу з керівниками та співробітниками суб'єктів підприємницької діяльності та громадянами. Але якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, то притягуємо їх до відповідальності, передбаченої законодавством», – цитують у повідомленні слова заступника начальника ГУ Нацполіції у Львівській області Дмитра Михальця.

Нагадаємо, що від 8 до 24 січня, згідно постанови КМУ №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», по всій країні діють додаткові карантинні обмеження.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.

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