Січневий локдаун: на Київщині близько сотні порушень за три дні
На порушників поліція склала протоколи
За 8-10 січня у Київській області складено близько 90 адміністративних протоколів через порушення карантинних обмежень під час локдауну. Про це УНН повідомила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Київській області Віталія Грохольська.
«Щодо порушення посадовими особами, що стосується ч.1 ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей, - ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це правопорушення правоохоронці Київщини склали 89 протоколів. За весь період така кількість складає 2844 протоколи», - сказала Грохольська.
Нагадаємо, після перевірки 118 обʼєктів торгівлі міста Києва в перший день дії додаткових карантинних обмежень, працівниками головного управління Держпродспоживслужби в столиці було виявлено низку порушень.
З 8 до 24 січня включно в Україні посилили карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.