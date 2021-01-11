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    Січневий локдаун: на Київщині близько сотні порушень за три дні

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    Адмінпротоколи складаються за порушення карантинних обмежень - Січневий локдаун: на Київщині близько сотні порушень за три дні
    Адмінпротоколи складаються за порушення карантинних обмежень
    Фото: Нацполіція

    На порушників поліція склала протоколи

    За 8-10 січня у Київській області складено близько 90 адміністративних протоколів через порушення карантинних обмежень під час локдауну. Про це УНН повідомила начальниця відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Київській області Віталія Грохольська.

    «Щодо порушення посадовими особами, що стосується ч.1 ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей, - ред.) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це правопорушення правоохоронці Київщини склали 89 протоколів. За весь період така кількість складає 2844 протоколи», - сказала Грохольська.

    Нагадаємо, після перевірки 118 обʼєктів торгівлі міста Києва в перший день дії додаткових карантинних обмежень, працівниками головного управління Держпродспоживслужби в столиці було виявлено низку порушень.

    З 8 до 24 січня включно в Україні посилили карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу.

    Теги: Національна поліція України Київщина карантин коронавірус
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