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    Екстремальні різдвяні свята: у зоні ЧАЕС поліція виявила 11 порушників

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    Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи&nbsp; - Екстремальні різдвяні свята: у зоні ЧАЕС поліція виявила 11 порушників
    Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи 
    Фото: Нацполіція

    Шукачі екстремального відпочинку проникли в Чорнобильську зону незаконно

    Упродовж різдвяних свят поліцейські у зоні ЧАЕС виявили 11 туристів-порушників. Більшість з них – жителі міста Києва, які прибули до зони відчуження з метою екстремального туризму. Всі вони проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, під час патрулювання поблизу відселеного міста Прип’ять, а також сіл Поліське та Стечанка поліцейські виявили 11 шукачів екстремального туризму з Києва, Київської та Волинської областей. Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому 18.

    Варто зазначити, що 32-річна жінка та 21-річний юнак, виявлені поблизу села Прип’ять, відвідували незаконно зону ЧАЕС не вперше. Тиждень тому поліцейські склали щодо них адміністративні матеріали за фактом проникнення до забороненої зони.

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    Екстремальні різдвяні свята: у зоні ЧАЕС поліція виявила 11 порушників
    Екстремальні різдвяні свята: у зоні ЧАЕС поліція виявила 11 порушників

    Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.

    Теги: Національна поліція України ЧАЕС туризм Київщина
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