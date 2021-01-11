Екстремальні різдвяні свята: у зоні ЧАЕС поліція виявила 11 порушників

Шукачі екстремального відпочинку проникли в Чорнобильську зону незаконно

Упродовж різдвяних свят поліцейські у зоні ЧАЕС виявили 11 туристів-порушників. Більшість з них – жителі міста Києва, які прибули до зони відчуження з метою екстремального туризму. Всі вони проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, під час патрулювання поблизу відселеного міста Прип’ять, а також сіл Поліське та Стечанка поліцейські виявили 11 шукачів екстремального туризму з Києва, Київської та Волинської областей. Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому 18.

Варто зазначити, що 32-річна жінка та 21-річний юнак, виявлені поблизу села Прип’ять, відвідували незаконно зону ЧАЕС не вперше. Тиждень тому поліцейські склали щодо них адміністративні матеріали за фактом проникнення до забороненої зони.

Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали направлені до суду для прийняття рішення.