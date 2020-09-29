«Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення у жовтні



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Нагадаємо, що за шість місяців 2020 року Нафтогаз перерахував до бюджету 75,5 млрд грн

Українська газопостачальна компанія «Нафтогаз» оприлюднила ціну на газ для населення на жовтень

Українська газопостачальна компанія «Нафтогаз» оприлюднила ціну на газ для населення на жовтень. Відповідна інформація з’явилася на сайті компанії.

Для користувачів, які купують газ за тарифом «Місячний», вартість блакитного палива становитиме 4,7 грн/куб. м із ПДВ (без вартості розподілу).

Також подовжено можливість підключитися до тарифу «Річний», який передбачає, що клієнт впродовж 12 місяців сплачуватиме за газ рівними частинами, і зафіксувати вартість палива на рівні 4,73 грн/куб. м із ПДВ (без вартості розподілу).