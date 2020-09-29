  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення у жовтні

    • Розсилка
    Нагадаємо, що за шість місяців 2020 року Нафтогаз перерахував до бюджету 75,5 млрд грн - «Нафтогаз» назвав ціну на газ для населення у жовтні
    Нагадаємо, що за шість місяців 2020 року Нафтогаз перерахував до бюджету 75,5 млрд грн

    Українська газопостачальна компанія «Нафтогаз» оприлюднила ціну на газ для населення на жовтень

    Українська газопостачальна компанія «Нафтогаз» оприлюднила ціну на газ для населення на жовтень. Відповідна інформація з’явилася на сайті компанії.

    Для користувачів, які купують газ за тарифом «Місячний», вартість блакитного палива становитиме 4,7 грн/куб. м із ПДВ (без вартості розподілу).

    Також подовжено можливість підключитися до тарифу «Річний», який передбачає, що клієнт впродовж 12 місяців сплачуватиме за газ рівними частинами, і зафіксувати вартість палива на рівні 4,73 грн/куб. м із ПДВ (без вартості розподілу).

      газ Нафтогаз України ПДВ населення
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies