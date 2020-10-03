З 1 жовтня до «Нафтогазу України» перейшли більше 410 тисяч споживачів



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З 1 жовтня до «Нафтогазу України» перейшли більше 410 тисяч споживачів

Найбільше споживачів перейшли до «Нафтогазу України» з «Донецькоблгазу»

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» - як «постачальник останньої надії» (ПОН) - з початку жовтня почала постачати газ понад 410 тис. побутових споживачів. Про це повідомила член НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй Facebook сторінці.

Споживачі перейшли до «постачальника останньої надії» від таких газопостачальних компаній:

ПАТ «Донецькоблгаз» - 404 549 споживачів;

ТОВ «Газпостачсервіс» - 2 316 споживачів;

ПАТ «Мелітопольгаз» - 1 388 споживачів;

ДП «Монтажник» - 3 157 споживачів;

ПАТ «Львівгаз» - 1 споживач.

З 1 жовтня перехід від попереднього постачальника до ПОНу відбувається автоматично за спрощеною процедурою. Побутові споживачі мають право отримувати газ від «постачальника останньої надії» 60 днів, протягом яких споживачі повинні знайти нових постачальників.

Ціна газу у «постачальника останньої надії» - 5,55 грн за кубометр (з ПДВ), тоді як ціни решти постачальників коливаються від 5,37 грн до 6,85 грн за 1 кубометр.

За даними Оксани Кривенко, «причиною переходу зазначених клієнтів стала відсутність підтвердженої номінації на точку виходу до газорозподільної системи від попередніх постачальників. Головною метою діяльності постачальника «останньої надії» є забезпечення безперервності постачання природного газу тим споживачам, які в силу об’єктивних обставин залишились без постачальника, особливо під час опалювального періоду, надання споживачам часу для пошуку нового постачальника природного газу та нівелювання дій недобросовісних постачальників по відношенню до споживачів природного газу».

Наприкінці липня Кабінет Міністрів визначив на конкурсі ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» терміном на 3 роки. Постачальник «останньої надії» зобов’язаний протягом 60 днів постачати газ споживачам, якщо вони залишаться без постачальника газу. Основна вимога до ПОН - спроможність компанії забезпечити резерв у 3,514 млрд куб. м газу, що відповідає максимальному місячному споживанню в опалювальний сезон 2019/2020.