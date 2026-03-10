В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня

У столиці температура підніметься до 15° тепла

Сьогодні, 10 березня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В УКраїні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла, в Карпатах, на Чернігівщині та Сумщині 6-11°.

Прогноз погоди на 10 березня Укргідрометцентр

У вівторок, 10 березня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла, у столиці вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів.