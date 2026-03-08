Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

З 9 по 15 березня в Україні очікується мінлива погода з поступовим потеплінням та періодичними дощами

Цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

9 березня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на північі: Температура вночі -1°..+3°, вдень +5°..+8°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +4°..+7°. Ясно.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +6°..+9°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +6°..+8°. Мінлива хмарність.
Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року фото 1

10 березня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на північі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно, помірний дощ.
  • на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями дощ.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +8°..+10°. Хмарно, дощ.
Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року фото 2

11 березня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на північі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +13°..+16°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Переважно хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+5°, вдень +10°..+12°. Хмарно, короткочасні дощі.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року фото 3

12 березня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на північі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +11°..+14°. Сонячно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +10°..+12°. Ясно.
Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року фото 4

13 березня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на північі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.
  • на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Хмарно, зливи.
  • на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +11°..+13°. Хмарно, дощ.
Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року фото 5

14 березня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на північі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +9°..+11°. Мінлива хмарність.

15 березня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на північі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно, місцями дощ.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +8°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
15 лютого, 20:00
У багатьох областях на дорогах очікується ожеледиця
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
18 лютого, 19:15
Синоптики оголосили І рівень небезпеки в Україні
Синоптики оголосили І рівень небезпеки в Україні
9 лютого, 06:55
Коли в Україні потеплішає? Синоптикиня назвала дату
Коли в Україні потеплішає? Синоптикиня назвала дату
19 лютого, 09:28
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року
22 лютого, 20:00
Прогноз погоди на 26 лютого
Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026
26 лютого, 06:08
Прогноз погоди на 4 березня
До +15° на заході і мокрий сніг на сході: прогноз погоди на 4 березня 2026
4 березня, 06:00
Прогноз погоди на 5 березня
До +14° на півдні і Закарпатті: прогноз погоди на 5 березня 2026
5 березня, 06:01
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
5 березня, 08:48

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року
Верховний Суд поставив крапку у справі першого в Україні визнання шлюбу між чоловіками
Верховний Суд поставив крапку у справі першого в Україні визнання шлюбу між чоловіками
Чи гріх святкувати 8 Березня: священник пояснив позицію церкви
Чи гріх святкувати 8 Березня: священник пояснив позицію церкви
Скандал у Львові: клієнт звинуватив клініку у ворожнечі через українську мову
Скандал у Львові: клієнт звинуватив клініку у ворожнечі через українську мову
«Любов не потребує окремого дня». Чому Ірина Фаріон відмовлялася святкувати 8 Березня
«Любов не потребує окремого дня». Чому Ірина Фаріон відмовлялася святкувати 8 Березня
Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок
Сирський привітав захисниць із Міжнародним днем боротьби за права жінок

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Сьогодні, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua