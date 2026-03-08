Прогноз погоди на тиждень 9 – 15 березня 2026 року
З 9 по 15 березня в Україні очікується мінлива погода з поступовим потеплінням та періодичними дощами
Цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
9 березня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на північі: Температура вночі -1°..+3°, вдень +5°..+8°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Сонячно, малохмарно.
- на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Хмарно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +4°..+7°. Ясно.
- у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +6°..+9°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +6°..+8°. Мінлива хмарність.
10 березня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на північі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Хмарно, невеликий дощ.
- на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно, помірний дощ.
- на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Хмарно, місцями дощ.
- у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +8°..+10°. Хмарно, дощ.
11 березня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на північі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно.
- на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +13°..+16°. Хмарно з проясненнями.
- на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.
- на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Переважно хмарно.
- у центрі: Температура вночі +3°..+5°, вдень +10°..+12°. Хмарно, короткочасні дощі.
- у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.
12 березня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на північі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +11°..+14°. Сонячно з проясненнями.
- на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.
- у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +10°..+12°. Ясно.
13 березня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на північі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно, дощ.
- на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Хмарно, зливи.
- на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
- у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Хмарно, дощ.
- у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +11°..+13°. Хмарно, дощ.
14 березня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на північі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями.
- на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Сонячно.
- на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.
- на сході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +10°..+13°. Хмарно.
- у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Переважно сонячно.
- у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +9°..+11°. Мінлива хмарність.
15 березня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на північі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно, місцями дощ.
- на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
- на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Хмарно, невеликий дощ.
- на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
- у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +8°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
