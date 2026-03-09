В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня

В західних областях температура підніметься до 17° тепла

Сьогодні, 9 березня, в Україні невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°.

Прогноз погоди на 9 березня Укргідрометцентр

У понеділок, 9 березня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 11-13° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна погода: прохолодні ночі поступово зміняться на більш теплі, а денна температура в середині тижня подекуди сягне позначки +15°C. Проте сонячні дні чергуватимуться з дощовими фронтами, які охоплять більшість регіонів.