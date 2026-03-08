Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)

У Донецьку пролунали вибухи та піднявся стовп диму

Станом на 8 березня 2026 року ситуація в тимчасово окупованому Донецьку та навколишніх містах залишається напруженою. Місцеві мешканці повідомляють про серію вибухів у Донецьку. Про це повідомляє «Главком».

У Донецьку з ранку зафіксовано серію вибухів, у небі здійнявся темний стовп диму. За попередньою інформацією, удар припав на склад із безпілотниками типу Шахед.

💥В окупованому Донецьку гучно. Після «прильоту» в небо здіймається величезний стовп диму, – ЗМІ



Попередньо, атаковано склад зберігання БпЛА «Герань-2».

Внаслідок вибухів деякі райони Донецька, а також Макіївки, Горлівки та Єнакієвого залишилися без електропостачання. Причини та масштаб пошкоджень наразі уточнюються.

Місцеві мешканці повідомляють, серед російських військових є втрати. На місці працюють аварійні служби та карети швидкої допомоги.

Місцеві джерела також зазначають, що частково успішність ударів могла бути пов’язана з інформацією про розташування військових об’єктів, проте офіційного підтвердження цього немає.

Напередодні, 7 березня, Сили оборони завдали результативного ракетного удару по території Донецького аеропорту. Українські війська знищили ворожий об'єкт, де окупанти зберігали, готували до пуску та керували ударними безпілотниками типу «Шахед». На місці влучання виникла масштабна пожежа та вторинна детонація, що підтверджує знищення великого складу боєприпасів та техніки.