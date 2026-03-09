«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі

Підопічні Младена Бартуловіча підтягнулися до чільної п'ятірки дивізіону

Харківський «Металіст 1925» упевнено здолав «Рух» зі Львова (3:0) в черговому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди обережно. Проте, поступово ініціативою заволоділи харків'яни. Вони ж створили перший момент – Забергджа пробив у воротаря після передачі Антюха.

А далі «Металіст 1925» приголомшив львів'ян двома голами впродовж трьох хвилин. Спершу Павлюк зі штрафного в стилі Роберто Карлоса (тільки правою) вгатив м'яч у верхній кут. А потім Забергджа прийняв сферу на дальній стійці та пробив повз кіпера.

Добив «Рух» перед перервою Шабанов. Оборонець прийшов у чужий штрафний на стандарт, а забив у другому темпі. Павлюк із кута воротарського відкинув під удар у центр штрафного, а центрбек звідти відправив м'яч у сітку.

Після такого друга половина перетворилася на формальність. Утім, команда Бартуловіча продовжила штурмувати володіння Герети. Нагоди забити не використали Ітодо, Забергджа (обидва – мимо) та Рашиця (двічі – поперечина та повз ворота). А гол Чурка скасували через офсайд.

Зрештою, і трьох голів «Металісту 1925» вистачило для перемоги. Харків'яни наздогнали в турнірній таблиці криворізький «Кривбас». Обидві команди набрали по 31 очку. Натомість «Рух» – на 13-й сходинці (19 пунктів).

До слова, раніше кам'янець-подільський «Епіцентр» несподівано розгромив «Колос» із Ковалівки. Дубль в складі подолян оформив нападник Супряга. Також він записав до свого активу асист.

Нагадаємо, напередодні донецький «Шахтар» оформив мінімальну перемогу над «Олександрією». Черговий гол у складі «гірників» оформив нападник Траоре. Підопічні Арди Турана збережуть лідерство за підсумками туру Прем'єр-ліги.