Головна Новини
search button user button menu button

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
«Жовто-чорні» не змогли нав'язати конкуренцію гостям
фото: УПЛ

Підопічні Младена Бартуловіча підтягнулися до чільної п'ятірки дивізіону

Харківський «Металіст 1925» упевнено здолав «Рух» зі Львова (3:0) в черговому турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди обережно. Проте, поступово ініціативою заволоділи харків'яни. Вони ж створили перший момент – Забергджа пробив у воротаря після передачі Антюха.

А далі «Металіст 1925» приголомшив львів'ян двома голами впродовж трьох хвилин. Спершу Павлюк зі штрафного в стилі Роберто Карлоса (тільки правою) вгатив м'яч у верхній кут. А потім Забергджа прийняв сферу на дальній стійці та пробив повз кіпера.

Добив «Рух» перед перервою Шабанов. Оборонець прийшов у чужий штрафний на стандарт, а забив у другому темпі. Павлюк із кута воротарського відкинув під удар у центр штрафного, а центрбек звідти відправив м'яч у сітку.

Після такого друга половина перетворилася на формальність. Утім, команда Бартуловіча продовжила штурмувати володіння Герети. Нагоди забити не використали Ітодо, Забергджа (обидва – мимо) та Рашиця (двічі – поперечина та повз ворота). А гол Чурка скасували через офсайд.

Зрештою, і трьох голів «Металісту 1925» вистачило для перемоги. Харків'яни наздогнали в турнірній таблиці криворізький «Кривбас». Обидві команди набрали по 31 очку. Натомість «Рух» – на 13-й сходинці (19 пунктів).

До слова, раніше кам'янець-подільський «Епіцентр» несподівано розгромив «Колос» із Ковалівки. Дубль в складі подолян оформив нападник Супряга. Також він записав до свого активу асист.

Нагадаємо, напередодні донецький «Шахтар» оформив мінімальну перемогу над «Олександрією». Черговий гол у складі «гірників» оформив нападник Траоре. Підопічні Арди Турана збережуть лідерство за підсумками туру Прем'єр-ліги.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст 1925» УПЛ ФК «Рух» (Винники)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
6 березня, 14:58
Корупції в юнацьких збірних України не знайшли
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
6 березня, 15:43
Подоляни оформили несподівану звитягу
«Епіцентр» із дублем Супряги сенсаційно розгромив «Колос» в УПЛ
7 березня, 15:08
Сергій Ребров покине збірну України в разі невдачі в плейоф відбору до ЧС-2026
Ребров натякнув на відхід зі збірної України
7 березня, 15:48
Криворіжці втратили очки в столиці
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Героєм зустріч став форвард киян Матвій Пономаренко
«Полісся» – «Динамо»: результат центральної гри 19 туру УПЛ
Вчора, 20:37

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua