ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
«Насінники» оформили розгром у Рівному
фото: УПЛ

Підопічні Віталія Пономарьова повернулися на переможний шлях

Черкаський ЛНЗ упевнено переграв «Верес» із Рівного (3:0) в 19-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті гостріше виглядала команда Олега Шандрука. Саме рівняни змарнували перший момент. Це Веслі ввірвався в штрафний та пробив у стійку з гострого кута.

Поступово «насінники» перебрали ініціативу на себе. Проте, до справжньої небезпеки справа не доходила. Тим більш неочікуваним став гол – на 33-й хвилині Дідик отримав м'яч у чужому штрафному та в кілька дотиків розібрався з кіпером.

Другий тайм пішов за схожим сценарієм. Спершу момент змарнував «Верес» – Ціпот влучив у поперечину воріт черкащан. ЛНЗ пізніше відповів неточним ударом Пасіча.

Крапку в протистоянні на 78-й хвилині поставив Авуду. Зимовий новачок гостей втік від двох оборонців «Вереса» та перекинув м'яч над воротарем. А в доданий арбітром час добив рівнян Горін, замкнувши головою ближню стійку після кутового.

З перемогою в активі ЛНЗ закріпився на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Черкащани набрали 41 очко та на три пункти відстають від донецького «Шахтаря». Тим часом «Верес» залишився на 10-й сходинці (21 бал).

До слова, харківський «Металіст 1925» здобув розгромну перемогу над «Рухом» зі Львова. Голами відзначилися Павлюк, Забергджа та Шабанов. Команда Младена Бартуловіча наздогнала криворізький «Кривбас».

Нагадаємо, раніше донецький «Шахтар» оформив мінімальну перемогу над «Олександрією». Черговий гол у складі «гірників» оформив нападник Траоре. Підопічні Арди Турана збережуть лідерство за підсумками туру Прем'єр-ліги.

