Головна Новини
search button user button menu button

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
У Києві без опадів
фото: glavcom.ua

На північному сході України місцями ожеледиця

Сьогодні, 8 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 8 березня
Прогноз погоди на 8 березня
Укргідрометцентр

У неділю, 8 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від зими до весни. Очікується нестабільна температурна амплітуда: холодні ночі з невеликими морозами на початку тижня зміняться поступовим потеплінням ближче до вихідних. У більшості регіонів опади будуть помірними. 

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
На Закарпатській області оголошено червоний рівень небезпеки
5 березня, 08:48
Перше лютого у Києві
Лютий був холоднішим за норму: підсумки погоди у столиці
3 березня, 10:48
В Україні очікується поступове підвищення температури
Якою буде погода на початку березня? Прогноз синоптиків
26 лютого, 18:26
Прогноз погоди на 26 лютого
Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026
26 лютого, 06:08
Прогноз погоди на 16 лютого
В Україні очікуються дощі та снігопади: прогноз погоди на 16 лютого 2026
16 лютого, 06:01
У Києві хмарно
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
15 лютого, 05:59
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026
10 лютого, 06:00
Синоптики спрогнозували завершення періоду сильних морозів
Синоптики спрогнозували завершення періоду сильних морозів
9 лютого, 11:14
Синоптики оголосили І рівень небезпеки в Україні
Синоптики оголосили І рівень небезпеки в Україні
9 лютого, 06:55

Новини

В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Сьогодні, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
Вчора, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
Вчора, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
Вчора, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38
Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
6 березня, 22:14

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua