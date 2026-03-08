В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня

На північному сході України місцями ожеледиця

Сьогодні, 8 березня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, у західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 8 березня Укргідрометцентр

У неділю, 8 березня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла, у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні триватиме перехідний період від зими до весни. Очікується нестабільна температурна амплітуда: холодні ночі з невеликими морозами на початку тижня зміняться поступовим потеплінням ближче до вихідних. У більшості регіонів опади будуть помірними.