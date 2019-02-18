В Україні спростили передачу автомобільних номерів



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Послуга раніше була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві

В Україні спростили перезакріплення та передачу індивідуальних номерних знаків для автомобілів.

Відтепер можна перезакріпити номери за іншим авто або передати їх у власність іншому водієві у будь-якому Сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України. Для цього автовласнику потрібно подати до будь-якого територіального сервісного центру пакет необхідних документів.

Раніше ця послуга була доступна виключно в Головному сервісному центрі МВС у Києві.

Нагадаємо, що до Пенсійного фонду України від розмитнення автомобілів з єврономерами надійшло 5,58 млрд грн, з яких у 2019 році році - 4,71 млрд грн.

Як вже відомо, в Україні зміняться правила розмитнення «євроблях». Розмитнити автомобіль можна буде і після 22 лютого. Але заплатити доведеться більше. Так, якщо ви щойно завезли авто на єврономерах, то пільговим акцизом (зі знижкою в 50%) можете скористатися, якщо оформите транспортний засіб не пізніше, ніж за 90 днів. А якщо автомобіль з вами вже багато років, то скористатися такою пільгою можна до 22 лютого. Правда, парламентарії розглядають можливість цей період продовжити, але поки це лише пропозиція.

За даними Мінфіну, «євроблях» в Україні понад 630 тисяч.