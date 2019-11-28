В Україні створять приватні СІЗО, які будуть схожі на готелі



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Мін'юст вирішив закрити частину в'язниць

У зв'язку з недостатнім фінансуванням в Україні планують масове закриття старих в'язниць, скорочення персоналу, а також дозволити роботу приватних СІЗО. Про це в четвер, 28 листопада, заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Укрінформ.

За його словами, поставлена мета забезпечити доступ ув'язнених до освіти і корекційних програм, збільшити фінансування медобслуговування. У той же час, отримати збільшення фінансування в недавно прийнятому бюджеті Мін'юст не зміг.

«Тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття в'язниць і скорочення чисельності персоналу там, де тюрми не заповнені», - сказав Малюська.

Він сподівається, що після цього вдасться підняти зарплату співробітникам тих установ, які залишаться.

Малюська також повідомив про плани Мін'юсту дати можливість працювати приватним СІЗО. За його словами, це буде щось на зразок добре охоронюваних готелів, де особи, в яких є кошти, зможуть перебувати в очікуванні вироку суду.