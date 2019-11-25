Карпюк і Балух стали членами правління новоствореного центру запобігання катуванням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У російській в'язниці Володимира Карпюка катували електричним струмом, а потім вивезли до Чечні на суд Фото: uacrisis.org

Директор Центру Мамалига: Незважаючи на те, що сьогодні України активно рухається у Європу, катування є реаліями українських установ

Колишні бранці Кремля Микола Карпюк і Володимир Балух стали членами правління новоствореного центру запобігання катуванням.

На пресконференції за участі колишніх політв’язнів Карпюка та Балуха оголосили про створення Українського центру запобігання катуванням.

Фото: uacrisis.org

«Незважаючи на те, що сьогодні України активно рухається у Європу, катування є реаліями українських установ. Тому наш центр буде перш за все проводити свою діяльність захищаючи осіб, які стали жертвами або потенційно можуть стати жертвами катувань. Ми будемо звертатися за допомогою до громадських організацій, міжнародної спільноти та активних громадян», – розповів Володимир Мамалига, виконавчий директор Українського центру запобігання катуванням.

Організація розпочне свою діяльність із запуску моніторингових груп, які відвідають місця позбавлення волі та інші установи, в яких потенційно можуть порушуватися права людини та здійснюватися катування.

«Що таке тортури і катування я відчув на собі, хоча і не в Україні. Вся пенітенціарна система України є породженням Радянського Союзу і ми маємо працювати щоб подолати її. Це має бути не карна система, а можливість переосмислити свої вчинки та виправитися. Такі цілі ми ставимо перед собою» – підкреслив Микола Карпюк, голова Українського центру запобігання катуванням.

Учасники брифінгу наголосили, що для досягнення успіху у своїй діяльності, члени організації будуть активно виступати за комплексне вирішення проблем, пов’язаних з нелюдським поводженням з ув’язненими у місцях позбавлення волі та з громадянами, які перебувають у відносно ізольованому середовищі (наприклад, проходять службу в армії).

Фото: uacrisis.org

«Для того щоб реформувати пенітенціарну систему в Україні – замало буде фокусуватися тільки на ній. Має відбутися реформа правоохоронної та судової системи. Ми за це виступаємо і будемо всіляко цьому сприяти», – додав Володимир Балух, член правління Українського центру запобігання катуванням.

Як повідомлялось, 7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими в форматі «35 на 35». Зокрема, були звільнені політв'язні Володимир Балух і Микола Карпюк.

Раніше звільнений з російського полону у рамках обміну 7 вересня Микола Карпюк розповів, які тортури застосовували до нього та ще одного колишнього політв'язня Станіслава Клиха в ізоляторі тимчасового тримання №1 Владикавказа в РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.