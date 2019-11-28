Кабмін доручив новому главі Держгеокадастру відсторонити від роботи усіх регіональних керівників



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Денис Башлик отримав від уряду завдання: відсторонити від роботи керівників регіональних відділень Держгеокадастру

У Держгеокадастрі розпочнеться комплексна перевірка роботи територіальних осередків

Кабінет міністрів також дав доручення нещодавно призначеному керівникові Держгеокадастру Денису Башлику «відсторонити усіх очільників та заступників керівників регіональних відділень від роботи». А також провести Міністерству економіки комплексну перевірку порушень законодавства з врядування землею. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міністр економіки Тимофій Милованов.

«Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України провести у місячний строк комплексну перевірку роботи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру і її територіальних органів, зокрема в частині дотримання вимог законодавства під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, реєстрації земельних ділянок та розгляду звернень щодо продовження (поновлення) договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності за період 2018 – 2019 років», - написав чиновник.

Міністр додав, що уряд доручив Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру на період проведення перевірки відсторонити від виконання посадових обов’язків керівників та заступників керівників головних управлінь Держгеокадастру в областях та у Києві.

«Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України подати Кабінетові міністрів інформацію про результати перевірки у двотижневий строк з дня її завершення», - наголосив Милованов.

Нагадаємо, 20 листопада Кабінет міністрів призначив на посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Дениса Башлика.Раніше він обіймав посаду директора департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель в Держгеокадастрі.