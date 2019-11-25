Ексзаступник міністра економіки вийшов із СІЗО під заставу



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Бровченко підозрюється у державній зраді

Заставна сума за Бровченка була внесена ще минулого тижня, повідомив адвокат

Колишній заступник міністра економіки Юрій Бровченко, який підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності України, вийшов з СІЗО після внесення застави 570 тис. гривень.

Про це 25 листопада повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію адвоката Бровченка Сергія Стретовича.

За його словами, заставна сума була внесена ще минулого тижня.

«Мій підзахисний вже не в СІЗО», - заявив Стретович.

Він додав, що щодо Бровченка діє ряд обмежень, накладених судом.

Нагадаємо, в жовтні Шевченківський районний суд Києва заарештував Бровченка з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень. Пізніше заставна сума була знижена.

Бровченко підозрюється у державній зраді. За даними слідства, він причетний до підписання завідомо збиткового контракту з зарубіжною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на завод «Артем» на загальну суму понад 16,5 млн доларів.