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    Ексзаступник міністра економіки вийшов із СІЗО під заставу

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    Бровченко підозрюється у державній зраді - Ексзаступник міністра економіки вийшов із СІЗО під заставу
    Бровченко підозрюється у державній зраді

    Заставна сума за Бровченка була внесена ще минулого тижня, повідомив адвокат

    Колишній заступник міністра економіки Юрій Бровченко, який підозрюється у державній зраді через нанесення масштабної шкоди обороноздатності України, вийшов з СІЗО після внесення застави 570 тис. гривень.

    Про це 25 листопада повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію адвоката Бровченка Сергія Стретовича.

    За його словами, заставна сума була внесена ще минулого тижня.

    «Мій підзахисний вже не в СІЗО», - заявив Стретович.

    Він додав, що щодо Бровченка діє ряд обмежень, накладених судом.

    Нагадаємо, в жовтні Шевченківський районний суд Києва заарештував Бровченка з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень. Пізніше заставна сума була знижена.

    Бровченко підозрюється у державній зраді. За даними слідства, він причетний до підписання завідомо збиткового контракту з зарубіжною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на завод «Артем» на загальну суму понад 16,5 млн доларів.

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