Україна на порозі неврожайного року? Запаси вологи у грунті найнижчі за останні 10 років



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Слід зазначити, що на значних площах завершення сівби відбувалося в слабо зволожений ґрунт з недостатніми для проростання зерна і появи сходів запасами вологи

Починаючи з другої половини серпня і до кінця жовтня поточного року в Україні спостерігався дефіцит опадів, який супроводжувався підвищеним температурним режимом, що у свою чергу негативно вплинуло на накопичення вологи в ґрунті.

За даними агрометеорологічного огляду Укргідрометеоцентру, погодні умови протягом осіннього періоду спричинили одне з найгірших за останнє десятиліття зволоження ґрунту під озимими культурами на початок холодного періоду.

Слід зазначити, що на значних площах завершення сівби відбувалося в слабо зволожений ґрунт з недостатніми для проростання зерна і появи сходів запасами вологи. При цьому, на багатьох площах за рахунок локальних сильних туманів і ранкових рясних рос збереглися невеликі вологозапаси у верхніх шарах ґрунту.

Тим не менше, попри осінню посуху, погодні умови та агротехнологічні заходи зумовили цілком задовільний стан озимих культур. У доброму та відмінному стані посіви перебувають на 57% площ (у 2018 році — 56%), задовільному — на 31% (2018 р. — 35%), на 12% (2018 р. — 9%) засіяних площ посіви слаборозвинені — у фазі появи сходів, 3 листа та проростання зерна.