В Україну йде потепління з туманами: прогноз погоди на 6 грудня



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Температура повітря вночі вдень +2...+8 градуси

6 грудня в Києві буде мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень +2...+4 градуси.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2 ... -7 градусів, вдень +3 ... +8 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -8 ... -13 градусів, удень 0 ... +5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +2 ... +7 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +2 ... +7 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1 ... -6 градусів, удень +1 ... +6 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0 ... -5 градусів, вдень +4 ... +9 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 2 ... -3 градуси, удень +5 ... +10 градусів.