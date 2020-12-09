В Україні у 5-6 разів зросло споживання деяких антибіотиків – МОЗ

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У п ротоколі лікування коронавірусу чітко визначено , у я ких ситуаціях потрібно призначати антибіотикотерапію.

У п ротоколі лікування коронавірусу чітко визначено , у я ких ситуаціях потрібно призначати антибіотикотерапію.

Безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, тобто зменшення чутливості збудників хвороби до лікарського засобу

В Україні значно зросло споживання антибіотиків деяких груп, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

«Споживання антибіотиків зросло по деяких групах у 5-6 разів, коли починають приймати антибіотики не за призначенням лікаря, а самостійно, без будь-яких підстав. Ми неодноразово наголошували, що це повинно відбуватися лише за призначенням лікаря», – сказав Степанов.

Він нагадав, що безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, тобто зменшення чутливості збудників хвороби до лікарського засобу.

За словами міністра, у протоколі лікування COVID-19 чітко визначено, у яких ситуаціях потрібно призначати антибіотикотерапію.

Він закликав українців не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів. Також Степанов повідомив, що зараз ситуація із забезпеченням лікарень антибактеріальними засобами контрольована. «Щодо ситуації з антибіотиками... ситуація контрольована, деякі лікарні забезпечені 2-3 місячним запасом препаратів антибактеріального спектра», – додав він.

Раніше очільник МОЗ повідомив, що в Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу , в країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

Міністр зазначив, що зменшення кількості нових заражень не пов'язано зі зменшенням тестувань, навпаки кількість тестувань скоротилася через зменшення захворюваності.