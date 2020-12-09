В Україні у 5-6 разів зросло споживання деяких антибіотиків – МОЗ
У протоколі лікування коронавірусу чітко визначено, у яких ситуаціях потрібно призначати антибіотикотерапію.
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Безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, тобто зменшення чутливості збудників хвороби до лікарського засобу
В Україні значно зросло споживання антибіотиків деяких груп, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.
«Споживання антибіотиків зросло по деяких групах у 5-6 разів, коли починають приймати антибіотики не за призначенням лікаря, а самостійно, без будь-яких підстав. Ми неодноразово наголошували, що це повинно відбуватися лише за призначенням лікаря», – сказав Степанов.
Він нагадав, що безконтрольний прийом антибіотиків може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, тобто зменшення чутливості збудників хвороби до лікарського засобу.
За словами міністра, у протоколі лікування COVID-19 чітко визначено, у яких ситуаціях потрібно призначати антибіотикотерапію.
Він закликав українців не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів. Також Степанов повідомив, що зараз ситуація із забезпеченням лікарень антибактеріальними засобами контрольована. «Щодо ситуації з антибіотиками... ситуація контрольована, деякі лікарні забезпечені 2-3 місячним запасом препаратів антибактеріального спектра», – додав він.
Раніше очільник МОЗ повідомив, що в Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу, в країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.
Міністр зазначив, що зменшення кількості нових заражень не пов'язано зі зменшенням тестувань, навпаки кількість тестувань скоротилася через зменшення захворюваності.
В Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 12 585 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 281 особа, летальних випадків – 276, одужало – 14 554 особи, здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).