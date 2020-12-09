Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 12,5 тис. українців
За минулу добу одужало 14 554 людей
В Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 12 585 людей. Це на 1774 людини більше, ніж у попередній день (10 811). Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 281 особа;
- летальних випадків – 276;
- одужало – 14 554 особи;
- здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 845 343 особи;
- одужало – 451 118 осіб;
- летальних випадків – 14 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 487 650.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 84 538 випадків;
Вінницька область – 18 988 випадків;
Волинська область – 26 832 випадки;
Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
Донецька область – 27 044 випадки;
Житомирська область – 32 498 випадків;
Закарпатська область – 25 029 випадків;
Запорізька область – 38 698 випадків;
Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
Київська область – 45 497 випадків;
Кіровоградська область – 6 524 випадки;
Луганська область – 7 275 випадків;
Львівська область – 51 375 випадків;
Миколаївська область – 22 127 випадків;
Одеська область – 54 123 випадки;
Полтавська область – 27 222 випадки;
Рівненська область – 34 578 випадків;
Сумська область – 34 226 випадків;
Тернопільська область – 30 203 випадки;
Харківська область – 60 273 випадки;
Херсонська область – 12 826 випадків;
Хмельницька область – 32 960 випадків;
Черкаська область – 28 728 випадків;
Чернівецька область – 35 826 випадків;
Чернігівська область – 22 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, у світі станом на 9 грудня коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.