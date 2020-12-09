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    Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 12,5 тис. українців

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    За минулу добу померло 276 людей - Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 12,5 тис. українців
    За минулу добу померло 276 людей

    За минулу добу одужало 14 554 людей

    В Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 12 585 людей. Це на 1774 людини більше, ніж у попередній день (10 811). Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 281 особа;
    • летальних випадків – 276;
    • одужало – 14 554 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 845 343 особи;
    • одужало – 451 118 осіб;
    • летальних випадків – 14 204;
    • проведено ПЛР-тестувань – 487 650.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    м. Київ – 84 538 випадків;
    Вінницька область – 18 988 випадків;
    Волинська область – 26 832 випадки;
    Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
    Донецька область – 27 044 випадки;
    Житомирська область – 32 498 випадків;
    Закарпатська область – 25 029 випадків;
    Запорізька область – 38 698 випадків;
    Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
    Київська область – 45 497 випадків;
    Кіровоградська область – 6 524 випадки;
    Луганська область – 7 275 випадків;
    Львівська область – 51 375 випадків;
    Миколаївська область – 22 127 випадків;
    Одеська область – 54 123 випадки;
    Полтавська область – 27 222 випадки;
    Рівненська область – 34 578 випадків;
    Сумська область – 34 226 випадків;
    Тернопільська область – 30 203 випадки;
    Харківська область – 60 273 випадки;
    Херсонська область – 12 826 випадків;
    Хмельницька область – 32 960 випадків;
    Черкаська область – 28 728 випадків;
    Чернівецька область – 35 826 випадків;
    Чернігівська область – 22 167 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, у світі станом на 9 грудня  коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

    Теги: Волинська область Запорізька область Чернівецька область Максим Степанов коронавірус
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