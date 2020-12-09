Оперативні дані: за минулу добу коронавірус виявили у понад 12,5 тис. українців

За минулу добу одужало 14 554 людей

В Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 12 585 людей. Це на 1774 людини більше, ніж у попередній день (10 811). Зокрема, захворіли 654 дитини та 682 медпрацівники. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 281 особа;

летальних випадків – 276;

одужало – 14 554 особи;

здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 845 343 особи;

одужало – 451 118 осіб;

летальних випадків – 14 204;

проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 84 538 випадків;

Вінницька область – 18 988 випадків;

Волинська область – 26 832 випадки;

Дніпропетровська область – 46 056 випадків;

Донецька область – 27 044 випадки;

Житомирська область – 32 498 випадків;

Закарпатська область – 25 029 випадків;

Запорізька область – 38 698 випадків;

Івано-Франківська область – 39 730 випадків;

Київська область – 45 497 випадків;

Кіровоградська область – 6 524 випадки;

Луганська область – 7 275 випадків;

Львівська область – 51 375 випадків;

Миколаївська область – 22 127 випадків;

Одеська область – 54 123 випадки;

Полтавська область – 27 222 випадки;

Рівненська область – 34 578 випадків;

Сумська область – 34 226 випадків;

Тернопільська область – 30 203 випадки;

Харківська область – 60 273 випадки;

Херсонська область – 12 826 випадків;

Хмельницька область – 32 960 випадків;

Черкаська область – 28 728 випадків;

Чернівецька область – 35 826 випадків;

Чернігівська область – 22 167 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, у світі станом на 9 грудня коронавірус зафіксували у 68,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.