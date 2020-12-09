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    Україна змогла зупинити «ураганне» поширення Covid-19 ─ Степанов

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    Україні вдалося збити &laquo;ураганне поширення коронавірусу&raquo; за рахунок раніше введених карантинних обмежень, вважає Степанов - Україна змогла зупинити «ураганне» поширення Covid-19 ─ Степанов
    Україні вдалося збити «ураганне поширення коронавірусу» за рахунок раніше введених карантинних обмежень, вважає Степанов

    В країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій, ─ міністр

    В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За словами міністра, в країні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

    Степанов стверджує, що Україні вдалося збити «ураганне поширення коронавірусу» за рахунок раніше введених карантинних обмежень.

    «Ситуація за кількістю хворих повністю стабілізувалася сьогодні. Якщо ми порівнюємо тижневу статистику, ми бачимо зменшення кількості хворих, зменшення кількості госпіталізованих», ─ сказав Степанов.

    Міністр зазначив, що зменшення кількості нових заражень не пов'язано зі зменшенням тестувань, навпаки кількість тестувань скоротилася через зменшення захворюваності.

    «На сьогодні ми тестуємо людей, які мають ознаки коронавірусу або надходять до лікарні з пневмонією. Я маю на увазі тестування методом ПЛР. Отже, коли зменшується кількість звернень людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, то зменшується і кількість тестувань», ─ додав Степанов.

    Як повдіомлялося, в Україні за минулу добу 8 грудня коронавірус підтвердився у 12 585 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 281 особа, летальних випадків – 276, одужало – 14 554 особи, здійснено тестувань за добу – 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 845 343 особи, одужало – 451 118 осіб, летальних випадків – 14 204, проведено ПЛР-тестувань – 487 650.

    Теги: міністр Україна Максим Степанов карантин коронавірус
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