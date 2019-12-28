В Україні 2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень



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В 2019 році температурні рекорди були побиті понад 30 разів

Синоптики заявили, що 2019 рік в Україні був найтеплішим за усю історію спостережень.

Про це повідомляє Центральна обсерваторія імені Бориса Срезневського.

2019 рік увійде в історію України як найтепліший за весь період спостережень з 1881 року. В цьому році середня температура повітря досягла +10,6, що на 2,9 градуси вище норми, яка становить +7,7. Перевищено показник навіть аномально теплого 2015 року, коли середня температура становила +10,5.

«Ще ніколи не було, щоб тепліше норми виявилися всі 12 місяців. Особливо теплим, навіть найтеплішим за весь період спостережень був червень, середня температура якого досягла +23,6. Ще жодного разу в грудні температура повітря не перевищувала +15. Але в цьому році 19 грудня вона сягнула +15,2», – йдеться в повідомленні.

Загалом в 2019 році температурні рекорди були побиті понад 30 разів, іноді на 2,0-2,5 градуси. З урахуванням значень цього року можна вважати, що середня температура повітря в Києві за останні 139 років зросла приблизно на 3 градуси, що значно більше, ніж на земній кулі. Зараз температура у Києві стала приблизно такою, якою була в кінці XIX століття в Одесі, а в Одесі стала такою, як колись була в Бухаресті.

Крім того, 2019 виявився скупим на опади – їх випало тільки три чверті норми.

Як повідомлялося, через аномальне тепло у грудні в київських лісах прокинулися змії.

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