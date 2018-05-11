В Україні відчутно похолодає: прогноз погоди на 11 травня
- Сьогодні, 05:44
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У Києві 11 травня погода очікується сухою
В Україні у п'ятницю, 11 травня, очікується похолодання. Температура повітря становитиме +14...+18 градусів, лише на Заході буде тепліше – +20...+25 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
«У Києві 11 травня погода очікується сухою, небо буде ясним, сонячним, температура до +18 градусів», – наголошує синоптик.
За даними Укргідрометцентру, вночі у Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях очікується +5...+7 градусів.
Прогноз погоди в містах України:
Ужгород – +22...+24, Львів – +22...+24, Івано-Франківськ – +22...+24, Тернопіль – +20...+22, Чернівці – +22...+24, Хмельницький – +19...+21, Луцьк – +19...+21, Рівне – +19...+21, Житомир – +19...+21, Вінниця – +19...+21, Одеса – +19...+21, Миколаїв – +19...+21, Херсон – +19...+21, Сімферополь – +18...+20, Кропивницький – +19...+21, Черкаси – +19...+21, Чернігів – +19...+21, Суми – +16...+18, Полтава – +18...+20, Дніпро – +18...+20, Запоріжжя – +18...+20, Донецьк – +15...+17, Луганськ – +15...+17, Харків – +16...+18, Київ – +19...+20.