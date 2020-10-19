Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет: Порушників карантину треба карати жорсткіше

Голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет заявив, що Хмельниччина може розгорнути до 3 тис. ліжко-місць для хворих на Covid-19 Фото: Главком

«Ставлення батюшок до кронавірусу змінилось, як тільки почали помирати вони самі та їхні рідні»

Оцінка епідеміологічної ситуації у регіонах щотижня визначається на позачергових засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС). На них переглядається і затверджується карантинне зонування. На останньому такому засіданні, яке відбулося 15 жовтня, члени комісії ухвалили рішення про віднесення до «червоної» зони карантину восьми обласних центрів (Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці і Чернігів), 21 міста і 39 районів.

Вже відсьогодні, 19 жовтня, і протягом двох наступних тижнів згадані території житимуть з найжорсткішими обмежувальними заходами. При цьому суттєвих поступок від державної комісії добилися голови Харківської і Хмельницької облдержадміністрацій, які брали участь у засіданні онлайн. У тамтешніх «червоних» містах і районах не зупинятимуть громадський транспорт і не заборонятимуть діяльність торгових центрів, кафе та ресторанів. Усе це працюватиме надалі з одним «але»: графік роботи закладів громадського харчування і ТРЦ буде один для всіх – з 7.00 до 20.00.

«На нас поклали зобов’язання дотримуватися карантинних норм. Ці обмеження запровадили на тиждень. Якщо буде ріст захворюваності на коронавірус, то ці заходи будуть посилені», – пояснив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин на спільній пресконференції з головою ОДА Дмитром Габінетом у п’ятницю, 16 жовтня.

«Таке послаблення для Хмельниччини – компроміс, який покликаний звернути увагу мешканців на важливість дотримання простих вимог, що допоможуть зупинити поширення вірусу. Це – правильне носіння масок, дотримання соціальної дистанції, проведення дезінфекційних заходів, суворе дотримання санітарно-гігієнічних норм. Таке рішення дозволить жителям області працювати і жити в нормальному режимі, не зупинить економічне життя регіону… У разі, якщо за тиждень ситуацію із захворюваністю на Covid-19 в області не вдасться стабілізувати, обмеження, передбачені відповідною постановою уряду, будуть введені в повному обсязі», – попередив очільник області Дмитро Габінет.

«Главком» зустрівся з головою Хмельницької облдержадміністрації та отримав від керівника ширшу оцінку ситуації Covid-19 у регіоні.

Вперше за час карантину одночасно три міста (Хмельницький, Нетішин та Славута) і Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Старосинявський та Теофіпольський райони ввійшли до «червоної» зони. Що означає таке масове «почервоніння»?

Це говорить про те, що органи влади і населення повинні бути більш пильними. Якщо ж відверто, то у деякої частини суспільства досі присутній нігілізм, який межує з якимись крайнощами. Одна категорія людей боїться коронавірусу, як чуми, і зайвий раз не виходять на вулицю. Інші ж стверджують, що коронавірусу не існує, розповсюджують фейки про чіпування. Неодноразово на власному прикладі пересвідчувався: нерозуміння ситуації призводить до порушення елементарних правил карантину. Зокрема, кілька разів викликав таксі, водії якого були без масок. Я просив їх одягнути маски, при цьому сам був у ній. Після того, як таксист поставив зустрічне питання «а для чого», я сказав: «А може у мене «ковід»?». Тоді ситуація змінювалася і він одягав маску. Подібну роз’яснювальну роботу доводиться часто проводити.

Голова ОДА Дмитро Габінет вважає, що соціальна дистанція повинна стати нормальним явищем повсякденного життя для українців

Чому через пів року з моменту запровадження карантину багато людей не хочуть реально сприймати небезпеку?

Це наша спільна проблема. Погляньмо на події, які мали місце у 2014-2015 роках. На сході України гинули хлопці, а в Хмельницькому та інших містах продовжувалися розважальні заходи. У мене двічі був шок, коли бачив, як від будівлі облдержадміністрації від’їжджала похоронна процесія, а за ними весільна компанія йшла фотографуватися.

Нині все те ж саме: є Хмельницька міська інфекційна лікарня, де важка атмосфера, помирають хворі на Covid-19. А є інша реальність, коли людина безпосередньо не стикнулася з підступною хворобою або перехворіла у легкій формі і вона думає, що на цьому все закінчилося. Отакий дуалізм життя і це дуже ненормальна ситуація.

Чомусь у Сінгапурі або Китаї є певна дисципліна: тамтешні мешканці одягнули маски і ходять у них, дотримуючись соціальної дистанції. Взагалі, соціальна дистанція повинна стати нормальним явищем повсякденного життя для українців.

«Персонал обласного тубдиспансеру заявив: «Ми звільняємося»

Державна комісія ТЕБ і НС на тиждень дала Хмельницькій області карт-бланш не застосовувати жорстких карантинних обмежень. За рахунок чого область може стримувати епідемію?

Є чіткі критерії оцінювання. На один із них – завантаженість «ковідних» ліжко-місць – ми, як влада, можемо впливати. Головне не перетнути позначку 75% завантаженості. Тому 16 жовтня на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації одержав доручення збільшити кількість ліжкового фонду для «ковідних» хворих – до 2 тис. На сьогодні в області розгорнуто 1485 ліжок, працюють 17 лікувальних закладів охорони здоров’я, які вже надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою. Тобто близько 500 ліжко-місць – це реальний резерв, який запустимо до 30 жовтня.

(Зліва направо) Головний лікар Хмельницької обласної лікарні Яків Цуглевич, міністр охорони здоров'я Максим Степанов і голова ОДА Дмитро Габінет. Фото пресслужби облдержадміністрації

Наприклад, плануємо перепрофілювати обласний щпиталь ветеранів війни під лікування хворих на Covid-19. Це додатково кілька сотень ліжко-місць. У цьому медзакладі кадрів вистачає, хоча є певний страх у питанні лікування «ковідних» хворих. До речі, всі лікарні області пройшли через це, але мене здивувала реакція персоналу Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, які після того, як дізналися про можливе перепрофілювання одного з відділень для лікування хворих на коронавірус, заявили: «Ми звільняємося». Виявляється, що лікувати хворих, які мають відкриту форму туберкульозу, не страшно, а «коронавірусних» пацієнтів вони злякалися.

Взагалі, ми поставили собі завдання віднайти на Хмельниччині до 3 тис. ліжко-місць для хворих на Covid-19. Водночас люди мають чітко усвідомлювати: якщо у квітні-липні до лікарень шпиталізували практично всіх хворих на коронавірус, то нині такого не буде. Є відповідний протокол, за яким відбувається шпиталізація. До прикладу, одна із моїх близьких родичок старшого віку захворіла на Covid-19. Теоретично можна було б покласти її в палату під нагляд медиків. Однак форма коронавірусу була легкою і вона лікувалася вдома за вказівками сімейного лікаря.

У середині вересня місто Славута і Волочиський район уже були «червоними». Тоді в інтерв’ю «Главкому» мер Славути Василь Сидор сказав, що виконає урядову постанову і зупинить громадський транспорт, припинить роботу закладів громадського харчування і ТРЦ, а також закриє школи на два тижні. У підсумку слово він дотримав. Абсолютно інакше вчинила влада райцентру Волочиськ: місцеві депутати скликали позачергову сесію, на якій попросили Київ виключити їх із «червоної» зони. Ваш перший заступник Роман Примуш різко на це відреагував, заявивши, що поліція складатиме протоколи щодо кожного закладу, який не виконує рішення державної комісії ТЕБ і НС. Нині ви очікується подібні «акції непокори» на місцях?

У принципі такого не повинно повторитися. Адже з міськими головами і головами райдержадміністрацій ми провели консультації. Плюс, як я вже говорив, вимоги до «червоної» зони, в якій перший тиждень житимуть три міста і шість районів Хмельниччини, суттєво послаблені.

На початку червня у Хмельницькому побував президент Зеленський. Глава держави прогулявся центром міста та скуштував кави у кав’ярні. А через два тижні відбулися кілька судових засідань. Зокрема, Хмельницький міськрайонний суд визнав винними вас і міського голову Хмельницького Олександра Симчишина у порушенні правил карантину і призначив штраф 17 тис. грн кожному. Такі ж суми отримали глава Офісу президента Андрій Єрмак, його перший заступник Сергій Трофімов і головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Запитання: ви задоволені тим, як на Хмельниччині карають порушників карантину?

Я вважаю, що треба жорсткіше карати громадян, котрі не дотримуються карантинних заходів. При цьому штрафи мають бути реальними: поліція складає адмінпротокол, а далі суд виносить рішення про грошове стягнення. У цій ситуації повинен працювати єдиний кулак – органи влади і місцевого самоврядування, правоохоронці та судова система. Як юрист за освітою, добре розумію, що з-поміж інших є два важливі принципи, за якими повинна жити правова держава – законність і невідворотність покарання.

Президент і його оточення попили каву у Хмельницькому після чого суди визнали їх винними у порушенні карантину. Не оштрафували лише Володимира Зеленського. Фото з фейсбук-сторінки Офісу президента

До речі, нині кардинально змінився підхід з боку священнослужителів області до коронавірусної хвороби. І коли я телефоную до них з проханням утриматися від проведення певного масового зібрання, вони йдуть на зустріч. Чого не спостерігалося, приміром у квітні-травні цього року. Тобто після того, як почали помирати самі батюшки та їхні рідні від «ковіду», одразу відбулася трансформація свідомості про підступність цього недугу.

Як бути з рішенням Конституційного суду від 28 серпня 2020 року, яке, по суті, нівелює всю боротьбу з порушниками карантину, визнавши окремі положення урядової постанови неконституційними?

Як голова облдержадміністрації, не можу коментувати рішення Конституційного суду, яке набрало чинності. При цьому діючу постанову Кабміну від 22 липня 2020 р. №641 («Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2») ніхто не скасовував. А тому рішення Конституційного суду не протирічить виконанню зазначеної постанови уряду.

Станом на 17 жовтня в Хмельницькій області було зареєстровано 11897 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. З них 464 діти, 893 медпрацівники, 639 працівників освіти. Активними хворими були 7183 особи: 735 лікувалися стаціонарно, 6448 – амбулаторно. Приблизно щоденно в області виявляється 300-400 нових хворих. Чи близька ситуація до озвученого у вересні вашого прогнозу про те, що доведеться розгортати шпиталі на стадіонах?

Що стосується стадіонів, то тоді я мав на увазі залучення додаткових площ та відкриття додаткових ліжко-місць у медичних закладах. Саме через таке дещо перебільшене порівняння хотів звернути увагу людей на цю проблему. Адже, крім поширення коронавірусу, треба розуміти й інше, не менш гостре питання – забезпеченість медичними кадрами. (До прикладу, на початку квітня Хмельницька міська інфекційна лікарня оголошувала про набір на 19 вакантних посад медичних сестер і молодших медичних сестер – «Главком»).

«Область на 88% забезпечена профільними лікарями»

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що для боротьби з коронавірусом будуть залучати студентів-медиків і лікарів-інтернів. За його словами, вони можуть працювати під наглядом лікарів. Що буде з цим у Хмельницькій області?

Відповідні списки ми підготували на міністерство. Якщо буде у цьому необхідність, то залучатимемо. Наразі область на 88% забезпечена профільними лікарями, які надають допомогу хворим на Covid-19.

У розмові з «Главкомом» завідувач відділенням анестезії та інтенсивної терапії Шепетівської райлікарні Валерій Сивоконюк наголосив, що для лікування хворих на коронавірус, кожен медзаклад повинен встановити кисневу станцію. Ви погоджуєтеся з думкою медика?

Думка слушна, але її вирішення потребує часу і коштів. Вартість побудови такої станції становить 1,5-2 млн грн. Натомість Хмельницька область продовжує активно підводити кисень безпосередньо до «ковідних» ліжко-місць. Якщо на 15 серпня в області вдалося підключити до кисню 262 ліжко-місця, то на 16 жовтня цей показник зріс до 969 ліжок. У планах забезпечити підведення кисню до 80% ліжок.

Обласна влада чує та аналізує всі сигнали від лікарів. Однак важко щось розв’язати за один день, коли воно не робилося роками. Щось подібне нині спостерігаємо із запитом суспільства до президента Володимира Зеленського, від якого люди очікують швидких змін.

Президент Володимир Зеленський і голова ОДА Дмитро Габінет спілкуються з жінкою. Фото з сайту Офісу президента

Вас, як голову облдержадміністрації, долучили до організації на місцях процесу «всенародного опитування», ініційованого президентом Зеленським за два тижні до місцевих виборів?

Завдань таких не отримував. Щоб ви розуміли: ОДА лише координує роботу із матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць. Між іншим, в історії Хмельницької області це перша практика, коли керівництво облдержадміністрації не брало участі у формуванні політичних списків кандидатів на чергових місцевих виборах.

Особисто для вас незалученість до політичних процесів – плюс чи мінус?

Думаю, що плюс. Поясню. До посади голови ОДА мав досвід роботи в одній із європейських країн, де чітко простежується чітке розділення повноважень гілок влади на: законодавчу, виконавчу і судову. Так має бути в Україні. Аналогічний поділ й на рівні регіону: обласна рада і обласна держадміністрація. Крім цього, у контексті змін до адміністративно-територіального устрою передбачається, що префектури (правонаступники облдержадміністрацій – «Главком») виконуватимуть функції нагляду за органами місцевого самоврядування. Звідси виникає питання: як я зможу якісно виконувати ці функції, будучи місцевим депутатом або маючи заведених туди своїх людей? Це нонсенс.

Ви відповідатимете на п’ять питань від президента?

Так, чому б не скористатися такою можливістю. Але визначатимуся з кожним пунктом опитування безпосередньо у день голосування.

Віталій Тараненко, «Главком».