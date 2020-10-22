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    У світі

    Кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 41 млн

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    Кількість інфікованих Covid-19 у світі перевищила 41 млн

    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Індія, Бразилія і Росія

    Станом на ранок четверга у світі на інфекцію, викликану новим коронавірусом SARS-CoV-2, заразились понад 41 млн осіб.

    Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

    Всього у світі на Covid-19 інфіковано 41 171 093 осіб, з них одужало 28 037 653. Кількість померлих зросла до 1 129 710 людей.

    Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (8 335 799), Індія (7 651 107), Бразилія (5 298 772), Росія (1 438 219 ), а також Аргентина (1 037 325), Іспанія (1 005 295) та Франція (1 000 369).

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    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (221 990), Бразилії (154 837), Індії (115 914) та Мексиці (87 415).

    Росія США Індія Бразилія
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