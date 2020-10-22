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    Перша країна Європи нарахувала мільйон інфікованих Covid-19

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    Іспанія стала першою країною ЄС з більш ніж мільйоном хворих&nbsp;Covid-19 - Перша країна Європи нарахувала мільйон інфікованих Covid-19
    Іспанія стала першою країною ЄС з більш ніж мільйоном хворих Covid-19

    Іспанія займає в загальному рейтингу серед країн шосте місце за кількістю заражених за час пандемії

    Іспанія стала першою європейською країною з числом виявлених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що перевищує мільйон.

    Про це свідчать дані порталу Worldometers.

    Так, позитивний результат тесту на Covid-19 отримали 16 973 людини за добу і всього за час пандемії 1 046 641 громадянин.

    При цьому число смертей зросло на 156 пацієнтів до 34 366 померли.

    Іспанія займає в загальному рейтингу серед країн шосте місце за кількістю заражених за час пандемії.

    Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 41,1 млн хворих, більше 20 млн осіб одужали, а понад мільйон пацієнтів - померли.

    Іспанія час коронавірус
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