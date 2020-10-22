Перша країна Європи нарахувала мільйон інфікованих Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Іспанія стала першою країною ЄС з більш ніж мільйоном хворих Covid-19

Іспанія займає в загальному рейтингу серед країн шосте місце за кількістю заражених за час пандемії

Іспанія стала першою європейською країною з числом виявлених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що перевищує мільйон.

Про це свідчать дані порталу Worldometers.

Так, позитивний результат тесту на Covid-19 отримали 16 973 людини за добу і всього за час пандемії 1 046 641 громадянин.

При цьому число смертей зросло на 156 пацієнтів до 34 366 померли.

Іспанія займає в загальному рейтингу серед країн шосте місце за кількістю заражених за час пандемії.

Всього в світі з початку пандемії зареєстровано понад 41,1 млн хворих, більше 20 млн осіб одужали, а понад мільйон пацієнтів - померли.