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    В Україні введуть сезонні обмеження руху для вантажівок

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    В Україні введуть сезонні обмеження руху для вантажівок
    Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

    Обмеження почнуть діяти з 1 червня

    З 1 червня в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування. Про це повідомляє «Укравтодор» у Facebook.

    Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів буде запроваджено обмеження і заборона на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

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    Обмеження не поширюватиметься на транспортні засоби, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

    «Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків у смугах відводу доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу», - йдеться в повідомленні.

    За дотриманням обмежень для вантажного транспорту будуть стежити територіальні підрозділи «Укртрансбезпеки» та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.

    «Укравтодор» просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитися до питання збереження доріг від передчасних руйнувань та дотримуватися умов тимчасових обмежень руху», - йдеться в повідомленні.

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