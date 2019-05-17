В Україні введуть сезонні обмеження руху для вантажівок



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Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Обмеження почнуть діяти з 1 червня

З 1 червня в Україні вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту по більшості автомобільних доріг загального користування. Про це повідомляє «Укравтодор» у Facebook.

Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів буде запроваджено обмеження і заборона на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Обмеження не поширюватиметься на транспортні засоби, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

«Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків у смугах відводу доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу», - йдеться в повідомленні.

За дотриманням обмежень для вантажного транспорту будуть стежити територіальні підрозділи «Укртрансбезпеки» та відповідні обласні підрозділи Національної поліції України.

«Укравтодор» просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитися до питання збереження доріг від передчасних руйнувань та дотримуватися умов тимчасових обмежень руху», - йдеться в повідомленні.