На Полтавщині відкрили першу ділянку бетонної дороги з гарантією 28 років



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Наразі дозволений рух по 1,7 км по правому проїзду автодороги Н-31 Дніпро – Решетилівка Фото: Facebook Служба автомобільних доріг у Полтавській області

Дорогу Н-31 Дніпро – Решетилівка будували за найсучаснішими технологіями

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що в Україні на Полтавщині відкрито для руху першу ділянку бетонної дороги, яку збудовано за найсучаснішими технологіями.

Про це він написав 9 квітня у Facebook.

«Перша ділянка бетонної дороги в Україні відкрита для руху транспорту. Збудовано за найсучаснішими технологіями, гарантія - 28 років. Вперше в Україні. Такого до нас не робив ніхто», - розповів міністр.

Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області у Facebook, 9 квітня був відкритий рух по одній з ділянок збудованої цементобетонної дороги в Кобеляцькому районі.

«Поки що дозволили рух по 1,7 км по правому проїзду автодороги Н-31 Дніпро – Решетилівка», - зазначається у повідомленні Служби.

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