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    Стало відомо, скільки кілометрів доріг «Укравтодор» відновить у 2019 році

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    Стало відомо, скільки кілометрів доріг «Укравтодор» відновить у 2019 році
    Фото: ukrinform.ua

    В.о. голови «Укравтодору» Славомір Новак прогнозує, що буде відновлено на рівні попереднього року - від 1500 до 1800 кілометрів державних доріг

    «Укравтодор» планує цьогоріч відновити від 1500 до 1800 кілометрів українських доріг, що відповідає рівню минулого року. Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив в. о. голови «Укравтодору» Славомір Новак.

    «Що стосується державних доріг, за які ми відповідаємо, то, думаю, що буде відновлено на рівні попереднього року - від 1500 до 1800 кілометрів», - сказав він.

    При цьому Новак зазначив, що назвати точну кількість місцевих доріг, які будуть відремонтовані, він не може, оскільки це відповідальність влади.

    «Вважаю, що не менше рівня попереднього року, а може, й більше. Нагадаю, цьогоріч ОДА мають фінансування на 3 мільярди більше, ніж у попередньому», - підкреслив він.

    Як повідомлялося, за даними «Укравтодору», на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг державного значення у 2019 році буде спрямовано близько 20 млрд гривень із загальної суми 33,4 млрд гривень на дороги державного значення, передбаченої у Дорожньому фонді.

    Загалом на ремонт та будівництво доріг місцевого та державного значення в бюджеті передбачено понад 50 млрд гривень, що є рекордною сумою за всі роки незалежності нашої країни.

    На початку січня міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав дві перешкоди для будівництва платних доріг в Україні.

    28 лютого 2018 року у парламенті проголосували законопроект №6766 про концесійні автошляхи.

    Пізніше  в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак заявив, що вартість проїзду по концесійній дорозі в Україні не повинна перевищувати 10 євроцентів.

    Як стало відомо наприкінці лютого 2018 року, першим українським автобаном стане траса від Львова до Польщі.

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