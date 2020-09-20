Глава Мінфіну пояснив збільшення видатків на діяльність Держбюро розслідувань



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Міністр фінансів України Сергій Марченко

За словами міністра, уряд індексує на рівень інфляції ті речі, які «дійсно необхідні»

Фінансування Державного бюро розслідувань буде збільшено в наступному році у зв'язку з тим, що це порівняно молодий корупційний орган. Зараз бюро необхідні кошти, для забезпечення технікою та співробітниками.

Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

За словами міністра, уряд індексує на рівень інфляції ті речі, які «дійсно необхідні».

«ДБР – орган, який був створений досить недавно. У них ані немає абсолютно забезпечення комп’ютерною технікою, ані не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання суто технічне», – пояснив він.

До слова, генпрокурор Ірина Венедіктова звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням переглянути законопроєкт про держбюджет на 2021 рік, аби не допустити скорочення вдвічі зарплати для прокурорів.

Нагадаємо, 14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.