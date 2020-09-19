Міністр фінансів розповів, яким буде курс долара у 2021 році



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Наступного року курс буде трохи нижчим, ніж було закладено на 2020-й

Наступного року курс буде трохи нижчим, ніж було закладено на 2020-й

Поки долар і євро в Україні знову почали зростати, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наступного року курс долара в середньому розрахований на 29,1 гривні.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає finance.ua.

«Курс долара буде стабільним. У наступному році ми заклали 29,1 середньорічний, тобто десь в середньому курс долара буде саме таким», – сказав він.

Міністр нагадав, що на цей рік курс був закладений на рівні 30 гривень, а інфляція 11%. При цьому він упевнений, що вдасться виконати держбюджет-2021.

«Бюджет ми виконуємо? Виконуємо. Значить, і в наступному році знайдемо можливості для виконання», – запевнив Марченко.

Як відомо, Гетманцев заявляв, що Україна може отримати черговий транш МВФ у грудні цього року.

Зазначимо, глава Нацбанку назвав продовження співпраці з МВФ пріоритетним завданням.

Нагадаємо, міністр фінансів не бачить загроз для співпраці з МВФ.

Як повідомлялося, в Україні вперше за три роки буде підвищено рівень акцизу на тютюнові та алкогольні вироби.

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