В Україні з початку року СБУ вилучила 238 кг наркотиків і 8,5 млн цигарок



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Фото: вилучення партії кокаїну в порту «Південний»

Відкрито 39 кримінальних справ і засуджено 24 людини

З початку року СБУ вилучила в Україні майже 240 кілограм наркотиків, а також 8,5 мільйона контрабандних цигарок. Про це повідомляє Служба безпеки України.

В 2020 році правоохоронним органам вдалося вилучити 238 кілограм наркотиків, 223 кілограми прекурсорів (проміжні компоненти для створення різних речовин), 56 кілограмів психотропних речовин. Дві найбільші партії кокаїну з Південної Америки було затримано в порту «Південний» – 53,4 кг в травні і більш 100 кг у вересні.

Також був блокований ввезення в Україну 8,5 мільйонів контрабандних цигарок, 26,7 тонн контрафактного кальянного тютюну та 22 тонни сировини для виготовлення сигарет.

Найбільшу партію в 6,5 мільйона цигарок вилучили у Дніпропетровській області.

За рік СБУ порушила 39 кримінальних проваджень за фактом контрабанди наркотиків, психотропів та прекурсорів. За ці злочини засуджено 24 людини.

Нагадаємо, що у Харкові СБУ викрила схему продажу та підробки ліків на 15 млн грн.