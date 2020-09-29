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    СБУ викрила у Сєвєродонецьку бойовика «ЛНР», що захоплював адмінбудівлі у 2014 році

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    СБУ інформує, що бойовику загрожує 8 років тюрми - СБУ викрила у Сєвєродонецьку бойовика «ЛНР», що захоплював адмінбудівлі у 2014 році
    СБУ інформує, що бойовику загрожує 8 років тюрми

    Бойовик причетний до штурму будівлі СБУ в Луганській області, пізніше брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку

    Співробітники Служби безпеки України викрили у Сєвєродонецьку колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році. Про це йдеться на сайті відомства.

    За даним досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року.

    Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку.

    За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи «Ямала», учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя.

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    Наразі бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

    Перевіряється причетність зловмисника до інших злочинів, вчинених терористичними угрупованнями на території Луганщини.

    У випадку доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Заходи з викриття учасника НЗФ проводилися у взаємодії зі слідчими ГУ НП в Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

    бойовики на Донбасі Донбас СБУ ЛНР правосуддя
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