СБУ викрила у Сєвєродонецьку бойовика «ЛНР», що захоплював адмінбудівлі у 2014 році



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СБУ інформує, що бойовику загрожує 8 років тюрми

Бойовик причетний до штурму будівлі СБУ в Луганській області, пізніше брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку

Співробітники Служби безпеки України викрили у Сєвєродонецьку колишнього учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР», який брав участь у захопленні адмінбудівель органів державної влади у 2014 році. Про це йдеться на сайті відомства.

За даним досудового слідства, до лав незаконних збройних формувань проросійських терористів зловмисник приєднався у квітні 2014 року.

Встановлено, що бойовик причетний до штурму будівлі СБУ в Луганській області. Пізніше у складі угруповання Дрьомова він брав участь у захопленні сепаратистами адмінбудівель у Сєвєродонецьку.

За оперативною інформацією, зловмисник підтримував зв’язок та сприяв діяльності диверсійної групи «Ямала», учасники якої готували теракти у Сєвєродонецьку до Дня незалежності в 2014 році. Після визволення міста від окупаційних військ зловмисник тривалий час переховувався від правосуддя.

Наразі бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

Перевіряється причетність зловмисника до інших злочинів, вчинених терористичними угрупованнями на території Луганщини.

У випадку доведення вини йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи з викриття учасника НЗФ проводилися у взаємодії зі слідчими ГУ НП в Луганській області під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.