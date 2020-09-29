  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії

    • Розсилка
    <p>Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину</p> - СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії

    Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину

    Фото: СБУ

    Вартість контрабандного бурштину становить майже 4 млн грн

    Співробітники Служби безпеки України блокували масштабний канал контрабанди обробленого бурштину з північних районів Рівненської області до однієї з азійських країн.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї із Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин із північних районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області» , – йдеться у повідомленні.

    Так, ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах «Бориспіль» та «Львів».

    Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каменю, 263 кг необробленого каменю загальною вартістю майже 4 млн грн. Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп'ютерну техніку.

    6a9e23c4e8a811886676714a58c3d556

    Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і оголошення підозр причетним особам.

    Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень.

    СБУ кримінал контрабанда бізнес бурштин Рівненщина Азія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies