СБУ блокувала масштабну контрабанду бурштину до Азії



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Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину Фото: СБУ

Вартість контрабандного бурштину становить майже 4 млн грн

Співробітники Служби безпеки України блокували масштабний канал контрабанди обробленого бурштину з північних районів Рівненської області до однієї з азійських країн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що організував незаконний бізнес громадянин однієї із Закавказьких держав спільно з українцями. Ділки скуповували незаконно видобутий бурштин із північних районів Рівненщини. Обробку «сонячного каміння» зловмисники здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства у Рівненській області» , – йдеться у повідомленні.

Так, ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах «Бориспіль» та «Львів».

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину, зокрема 169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каменю, 263 кг необробленого каменю загальною вартістю майже 4 млн грн. Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп'ютерну техніку.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і оголошення підозр причетним особам.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, буковинець намагався вивезти з України бурштину на пів мільйона гривень.