В Україні за тиждень на воді загинули 19 людей



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ДСНС просить громадян бути обережними під час відпочинку біля води

Рятувальники оприлюднили статистику нещасних випадків на воді та на пожежах

За минулий тиждень на водоймах в Україні загинули 19 людей. Життя ще 20 людей забрали пожежі. Таку невтішну статистику оприлюднила ДСНС України.

«Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 19 осіб», - вказали у відомстві.

За тиждень ліквідовано 747 пожеж (за попередній тиждень – 641), врятовано на пожежах 17 осіб та не допущено знищення вогнем 302 будівлі і 32 одиниць техніки. «На пожежах загинуло 20 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 3 млн 824 тис. грн», - додали у ДСНС.

Від початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 360 виїздів (за попередній тиждень – 236), під час яких виявлено, вилучено та знищено 2 тис. 466 вибухонебезпечних предметів.

При цьому рятувальники наголошують, що для приємного відпочинку та задля попередження трагедій, зокрема на воді, громадянам потрібно уважно обирати місце відпочинку та надавати перевагу виключно спеціально облаштованим пляжам. Основними перевагами таких місць є проведення обстеження дна, визначення акваторії для відпочинку та наявність постійного рятувального посту.