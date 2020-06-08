На Тернопільщині під вантажівкою обвалився міст (фото)



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Під вантажівкою обвалився міст Фото пресслужби Національної поліції у Тернопільській області

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав

На Тернопільщині сталася дорожно-транспортна пригода. Під вантажівкою обвалився міст. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції у Тернопільській області.

6 червня 2020 року о 09:43 до Зборівського відділення поліції із служби 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Вертелка Зборівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля.

Під час виїзду на місце події з’ясувалося, що водій 1994 р.н., керуючи транспортним засобом «ЗІЛ-130» не врахував дорожню обстановку та вирішив проїхати через гідроспоруду розміщену між селом Вертелка та селом Городище, внаслідок таких дій відбувся обвал даної споруди.

Внаслідок аварії розгерметизувалося газове обладнання, а відтак виникла загроза загорання. До місця події прибули рятувальники, які подбали про безпеку під час підняття автівки та вжили заходів щоб не допустити займання. На щастя, внаслідок пригоди ніхто не постраждав.

Водій вантажівки тілесних ушкоджень не отримав, поліцейські склали відносно нього протокол за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, шо призвели до ДТП).

Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

До слова, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

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