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    На парковці в Києві вщент згоріли два автомобілі (фото)

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    Автомобілі Mercedes та BMW згоріли повністю - На парковці в Києві вщент згоріли два автомобілі (фото)
    Автомобілі Mercedes та BMW згоріли повністю
    Фото: ДСНС

    Пожежа сталася на окремо розташованій парковці

    У понеділок, 8 червня, пізно ввечері столичні вогнеборці ліквідували пожежу в трьох автомобілях.

    Так, о 23:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Радченка, 25 у Солом’янському районі.

    До місця виклику було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на окремо розташованій парковці в автомобілі Mercedes Е210 виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі BMW Х5 та Audi Q5.

    О 23:35 бійці локалізували пожежу, а о 23:40 - ліквідували, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Внаслідок пожежі автомобілі Mercedes та BMW згоріли повністю, в автомобілі Audi пошкоджена задня ліва фара та задній бампер.

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    На парковці в Києві вщент згоріли два автомобілі (фото)
    На парковці в Києві вщент згоріли два автомобілі (фото)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з'ясовується.

    пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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