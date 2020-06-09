На парковці в Києві вщент згоріли два автомобілі (фото)



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Автомобілі Mercedes та BMW згоріли повністю Фото: ДСНС

Пожежа сталася на окремо розташованій парковці

У понеділок, 8 червня, пізно ввечері столичні вогнеборці ліквідували пожежу в трьох автомобілях.

Так, о 23:07 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Радченка, 25 у Солом’янському районі.

До місця виклику було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на окремо розташованій парковці в автомобілі Mercedes Е210 виникла пожежа з подальшим розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі BMW Х5 та Audi Q5.

О 23:35 бійці локалізували пожежу, а о 23:40 - ліквідували, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

До ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Внаслідок пожежі автомобілі Mercedes та BMW згоріли повністю, в автомобілі Audi пошкоджена задня ліва фара та задній бампер.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.